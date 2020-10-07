Azercell оказал телекоммуникационную поддержку военным журналистам

Лидирующий оператор связи страны Azercell Telecom продолжает поддерживать граждан Азербайджана в этот тяжелый период, имеющий решающее значение для судьбы нашей Родины.

Оператор мобильной связи внес свой вклад в создание благоприятных условий для работы представителей СМИ, освещающих успехи Национальной Армии, ведущей бои за освобождение оккупированных земель. Эти люди сегодня повышают боевой настрой Армии и граждан страны, а также доносят правду об Азербайджане до мирового сообщества.Azercell перевел 100 манатов на баланс всех журналистов, а также всей съемочной команды, находящейся в настоящее время на линии фронта.

Таким образом Azercell поддерживает представителей азербайджанских СМИ, которые принимают участие в информационной войне и обеспечивают оперативную передачу достоверной информации из зон боевых действий азербайджанскому народу и мировому сообществу. Мы ждем известий о Победе от наших бойцов пера и слова!

Напомним, что Azercell Telecom сделал пожертвование на благо Национальной Армии, перечислив 1 миллион манатов в Фонд Помощи Вооруженным Силам. В то же время в знак солидарности с нашей Родиной и Национальной Армией трехцветный флаг Азербайджана вывешен на здании Azercell Plaza, где находится головной офис Azercell Telecom, расположенный на Тбилисском проспекте.

Azerecell желает здоровья, высокого боевого духа и стойкости всем сынам Азербайджана, включая своих сотрудников, которые в это время сражаются на передовой линии фронта за победу нашей Национальной Армии!

Карабах - это Азербайджан!