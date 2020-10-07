Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отправил генеральному секретарю Сети университетов Черноморского региона (BSUN – Black Sea Universities Network) профессору Эдену Мамуту и членам Исполнительного комитета BSUN письмо, в котором он выразил протест против избрания в качестве президента Сети университетов Черноморского региона на период 2020-2022 годов Карин Маркидес, члена Исполнительного комитета BSUN шведского происхождения, ректора Американского университета Армении (AUA – American University of Armenia), выдвинувшего на эту должность свою кандидатуру.

В письме Э. Гасымов сообщил генеральному секретарю и членам Исполнительного комитета BSUN, что ректор AUA Карин Маркидес незаконно посетила оккупированные территории нашей страны и тем самым нарушила законы Азербайджана, поправ нормы и принципы международного права, а также проявила неуважение к Уставу Сети университетов Черноморского региона.

«Г-жа Маркидес не соответствует требованиям, предъявляемым к должности президента Сети университетов Черноморского региона, отраженным в статье 9 Устава. В данной ситуации избрание на должность президента BSUN – структуры, продвигающей сотрудничество в Черноморском регионе – человека, нарушающего нормы и принципы международного права, вызывает серьезные вопросы. В связи с этим, я, как ректор Бакинской высшей школы нефти и член Исполнительного комитета, решительно протестую против избрания г-жи Маркидес президентом Сети университетов Черноморского региона и, надеясь на ваше понимание, я призываю вас поддержать нас в этом деле».

В письме ректор также выразил протест против проведения в этом году в Ереване конференции Совета ректоров BSUN.

«Как вам известно, 20 процентов территории Азербайджанской Республики - исторических земель нашей страны, включая Нагорный Карабах и прилежащие к нему районы, - находятся под оккупацией Армении около 30 лет. Государства-члены ООН, присоединившись к Уставу Организации Объединенных Наций, обязались воздерживаться от применения угрозы и силы против политического суверенитета и территориальной целостности любой страны. Однако Армения грубо нарушила взятые на себя обязательства и применила военную силу против Азербайджана. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, Армения до сих пор игнорирует эти резолюции. Армения провела этнические чистки против азербайджанского населения на оккупированных территориях, и более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами. Армения совершила Ходжалинский геноцид. Армения проводит политику незаконного заселения оккупированных территорий, что является грубым нарушением международного права. Армения уничтожила на оккупированных территориях исторические и религиозные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу».

В письме ректор отметил, что преступления, совершенные Арменией, не являются давними историческими событиями. Армения до сих пор не отказывается от своей агрессивной политики, беря на прицел мирных жителей и совершая провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы.

«Уверен, что точную и подробную информацию о последних событиях вы сможете легко получить из авторитетных и надежных международных источников. Международно признанные границы Азербайджанской Республики, территориальная целостность, суверенитет и законы нашей страны должны уважаться. Посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов без разрешения на то Азербайджана считается незаконным», - добавил Э. Гасымов.

Напомним, что Сеть университетов Черноморского региона, является организацией, созданной с целью поддержания реализации совместных инициатив в области образования и научных исследований в странах региона в рамках целей и задач Организации черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время членами BSUN являются более 100 высших учебных заведений разных стран. Исполнительный комитет BSUN состоит из ректоров вузов Азербайджана, Турции, Украины, Грузии, Болгарии, России, Молдовы, Сербии, Греции и других стран.