В Азербайджане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, 145 человек выздоровели

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 182 случая заражения коронавирусом, 145 человек выздоровелидва человека, скончались , сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 38 858 человек выздоровели, 602 скончались, число активных больных – 1 653.

За минувшие сутки в Азербайджане проведен 5 261 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего проведено 1 150 658 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)