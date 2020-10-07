Ставший известным в социальных сетях гянджинец был командиром Гянджинского батальона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении абсолютно нас не пугает.

Об этом в среду сказал Trend житель Гянджи Тариэль Шахвердиев, который в последние дни стал очень известным в социальных сетях, ответив на вопросы корреспондента TРТ Haber.

Он сказал, что ракетные удары не вызывают паники либо беспокойства у населения Гянджи.

"У жителей города нет какого-либо страха или беспокойства. Все занимаются своими делами, все в порядке. Желаем здоровья нашему Верховному Главнокомандующему, силы - нашей армии. Наши сердца с ними. Мы и сами с большим воодушевлением желаем принять участие в этих боях", - сказал Шахвердиев.

Подчеркнув, что жители уже привыкли к звукам обстрелов, Шахвердиев добавил, что в результате ракетного удара инфраструктуре города нанесен серьезный ущерб.

"На рынке Гянджи, на территории, называемой "Второй частью" есть разрушения, а несколько ракет, выпущенных по городу, не взорвались", - сказал Тариэль Шахвердиев.

Отметим, что Тариэль Шахвердиев, в 1991 году, работая секретарем горкома комсомола Гянджи, в то же время получая образование на юридическом факультете БГУ, отправился на фронт, где стал командиром Гянджинского батальона.

Затем он был ранен армянским снайпером. Одна пуля до сих пор находится в его теле, поскольку операция является рискованной. Он носит эту пулю в теле почти 30 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)