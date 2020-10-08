Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 19-22 , в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 773 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура ночью 10-15, днем 19-24, в горах ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла.