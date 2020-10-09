Ресторан "Günaydın" перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 15 000 манатов

Известный ресторан "Günaydın", осуществляющий деятельность в нашей стране, перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 15 000 манатов в целях поддержки азербайджанской армии в борьбе за восстановление территориальной целостности страны и освобождения наших оккупированных земель.

Под руководством Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, наша армия создает историю, двигаясь уверенными шагами к победе, в результате чего прославилась на весь мир своей силой и стойкостью.

Коллектив "Günaydın" отмечает, что гордится нашими войсками и склоняет голову перед славной азербайджанской армией, вписывающей золотыми буквами свое имя в нашу современную историю, героически борясь во имя целостности нашей Родины.

Наш коллектив верит, что наша армия успешно продолжит военные операции и в самое короткое время обрадует нас новостями об очередных победах.

Также сообщаем, что ресторан "Günaydın" будет полностью выплачивать заработную плату своим сотрудникам, призванным на службу в армии на протяжении всего периода их службы.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития наших Вооруженных Сил на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Карабах - это Азербайджан!