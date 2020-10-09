Албано-Удинская Христианская Община перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 4000 манатов

БАКУ /Trend/ - 8 октября Албано-Удинская Христианская Община перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 4000 манатов.

«Мы, удинская паства, молимся за нашу Родину - Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, защищающую наше спокойствие и безопасность. Карабах – это Азербайджан!» - говорится в сообщении Общины.