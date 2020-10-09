В Азербайджане еще у 20-и учащихся выявлен коронавирус

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана распространило информацию о ситуации с коронавирусом в общеобразовательных учреждениях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

За последние сутки число учащихся с температурой выше 37 градусов составило 8, а работников – 2.

Сегодня коронавирус выявлен у 20 учащихся и 6 работников.

На дистанционное обучении переведены 7 классов.

Всего до настоящего времени на дистанционное обучение перешли две школы и 36 классов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)