В Азербайджане выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 215 случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели, два человека скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 41 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 129 человек выздоровели, 605 скончались, число активных больных – 1 785.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 5 124 теста на предмет заражения коронавирусом. Всего проведено 1 162 062 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)