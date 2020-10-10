БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 233 случая заражения коронавирусом, 106 человек выздоровели, три человека скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 41 752 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 235 человек выздоровели, 608 - скончались, число активных больных – 1 909.

За минувшие сутки в Азербайджане проведены 7 594 теста на коронавирус. Всего проведены 1 169 656 тестов.