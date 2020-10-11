МЧС: На этот час из-под завалов в Гяндже извлечены 17 раненых и 7 мертвых тел

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, в два часа ночи 11 октября подвергли ракетному обстрелу находящийся вдали от зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджу. В результате попадания ракеты полностью разрушен многоквартирный дом, многие жители которого остались под обломками.

Как сообщили в воскресенье Trend в МЧС Азербайджана, к месту происшествия были привлечены соответствующие силы министерства. На данный момент сотрудниками МЧС из-под завалов здания были извлечены 17 раненных и семь мертвых тел .

К спасательным работам привлечены 33 сотрудника и три единицы техники Гянджинского регионального центра МЧС, 25 человек из личного состава, три единицы техники и пять дрессированных собак Службы спасения особого риска, 48 человек из личного состава и две единицы техники Войск гражданской обороны, 21 человек из личного состава и три единицы техники Государственной пожарной слжубы МЧС. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

В министерстве напомнили, что в настоящее время ведомство работает в усиленном режиме. В связи с любой чрезвычайной ситуацией, просьба обращаться на горячую линию МЧС "112".

(Текст: Турал Гараджаев)