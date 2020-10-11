БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 230 случаев заражения коронавирусом, 122 человека выздоровели, три человека скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 41 982 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39 357 человек выздоровели, 609 - скончались, число активных больных – 2 016.

За минувшие сутки в Азербайджане проведены 7 064 теста на коронавирус. Всего проведены 1 176 720 тестов.