ГЭЦ Азербайджана проводит прием по вакантным местам резидентуры
БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебных годах план приема в резидентуру состоял из 508 мест, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
После основного зачисления регистрация поступивших завершилась.
11 кандидатов, которые были приняты в резидентуру, не прошли в установленный ГЭЦ срок регистрацию в центральном органе исполнительной власти, которому подчиняется медицинское заведение, в которое они поступили, что было расценено как отказ от учебы по специальности (они не допускаются к конкурсу, проводимому по вакантным местам).
Всего осталось 74 пустых плановых места.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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