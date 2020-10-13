ГЭЦ Азербайджана проводит прием по вакантным местам резидентуры

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебных годах план приема в резидентуру состоял из 508 мест, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

После основного зачисления регистрация поступивших завершилась.

11 кандидатов, которые были приняты в резидентуру, не прошли в установленный ГЭЦ срок регистрацию в центральном органе исполнительной власти, которому подчиняется медицинское заведение, в которое они поступили, что было расценено как отказ от учебы по специальности (они не допускаются к конкурсу, проводимому по вакантным местам).

Всего осталось 74 пустых плановых места.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)