Случаи заражения COVİD-19 на пике во всем мире - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Люди немного расслабились после того, как увидели, что число заражающихся COVİD-19 уменьшается, но все должны помнить, что сейчас все еще режим карантина.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

Гурбанов добавил, что в сейчас во всем мире число случаев заражения COVİD-19 на пике.

Он отметил, что в осенне-зимние месяцы в Азербайджане ожидаем рост числа заражений, и по мере похолодания активизируются ОРВИ и заболевания дыхательной системы: "Поэтому холодный воздух, влияя на органы верхних дыхательных путей, ослабляют их способность защищать, и активизируются инфекции, распространяющиеся по дыхательным путям - не только COVİD, но и грипп и подобные гриппу болезни. С одной стороны, рост числа заражений связан с этим, а с другой - скученность людей тоже способствует росту числа заражений. В основном, это происходит тогда, когда рекомендации не соблюдаются. Насколько я знаю, в транспортных средствах не совсем соблюдаются необходимые правила".

По словам председателя комиссии, поскольку вакцины от COVİD-19 пока нет, люди должны придерживаться только защитных мер, что поможет сократить число случаев заражения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева.)