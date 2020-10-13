В Азербайджане запрещается въезд и выезд из ряда населенных пунктов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов принял решение о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с особым режимом карантина" № 336 от 12 сентября 2020 года.
Как передает во вторник Trend, согласно решению, в период особого режима карантина, за исключением оперативных транспортных средств, автомобилей специального назначения, а также грузовых автомобилей, запрещается въезд и выезд из города Сабирабад, сел Джавад, Туркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, города Шеки и села Киш.
Решение вступает в силу с 00:00 14 октября.
Лента новостей
У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской Христианской Общины
Отношения России и Азербайджана будут укрепляться, служа развитию и благополучию двух стран - эксперт
И тяжелораненые рвутся в бой… – из зоны боевых действий рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев
Малайзия глубоко обеспокоена эскалацией ситуации внутри и за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - посол
Сопредседатели МГ ОБСЕ работают по вопросам политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения переговорного решения
С завершением строительства «Южного газового коридора» Азербайджан станет важным участником диверсификации поставок энергоресурсов в Европу – SOCAR
Трагедия в Ходжалы и обстрелы Гянджи - серия многочисленных террористических актов Армении по отношению к Азербайджану - политолог
Пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам можно сделать с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell
Бывший генсек Лиги арабских государств и принц Королевства Саудовская Аравия направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Армянские провокации нанесли ущерб 160 субъектам предпринимательства в Азербайджане – Агентство по развитию МСБ (ФОТО)
Юридическая оценка событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
TAP обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе: Норвежская консалтинговая компания
Тюркский совет требует немедленного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана - заявление
Обстрел азербайджанского города Гянджа армянскими вооруженными силами является грубым нарушением международного гуманитарного права - эксперт
Ввод в эксплуатацию TAP позволит начать 25-летние поставки природного газа из Азербайджана в Европу – BP
В результате ракетного обстрела армянскими ВС Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей - омбудсмен (ФОТО)