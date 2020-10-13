В Азербайджане запрещается въезд и выезд из ряда населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов принял решение о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с особым режимом карантина" № 336 от 12 сентября 2020 года.

Как передает во вторник Trend, согласно решению, в период особого режима карантина, за исключением оперативных транспортных средств, автомобилей специального назначения, а также грузовых автомобилей, запрещается въезд и выезд из города Сабирабад, сел Джавад, Туркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, города Шеки и села Киш.

Решение вступает в силу с 00:00 14 октября.