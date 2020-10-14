Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретились с пострадавшими от ракетного обстрела в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике побывали в городе Гянджа, который ранее подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Армении, сообщает Trend в среду со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Гимнастка Зохра Агамирова, а также члены команды по групповым упражнениям встретились с гимнастками из Гянджи, и оказали им моральную поддержку. Гимнастки также преподнесли подарки коллегам из Гянджи.

Затем гимнастки посетили место происшествия, возложили цветы к месту гибели мирных жителей в результате ракетного обстрела.

Напомним, что в ночь на 11 октября Гянджа - второй по величине город Азербайджана, в очередной раз подверглась ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате погибли 10, пострадали 34 мирных жителя, в том числе 6 детей.

Члены сборной команды также посетили семьи пострадавших во время ракетной атаки.

Главный тренер сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, отправившаяся вместе с гимнастками в Гянджу, отметила, что очень растрогана происходящим и увиденным.

"Увидеть происходящее не на фотографиях, а вживую, услышать из уст пострадавших то, что они пережили - это совсем другие чувства. Особенно тяжело видеть печаль на лицах детей, потерявших своих родителей. Некоторые даже не понимают, что происходит. А дети, потерявшие своих матерей, думают, что они все еще вернутся. Я никогда не забуду то, что я увидела здесь сегодня", - подчеркнула она.

Мариана Василева отметила, что весь мир должен знать правду.

Федерация гимнастики Азербайджана от имени всего гимнастического сообщества выражает глубокие соболезнования близким погибших, а раненым желает скорейшего выздоровления.