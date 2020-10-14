Необходимо усилить внимание к соблюдению правил карантина и санитарно-гигиеническим требований - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Нельзя сказать, что среди заразившихся коронавирусом преобладают дети школьного возраста.

Об этом в среду сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

Гурбанов добавил, что сейчас трудно сказать, где больше всего источников заражения: «После открытия школ люди стали больше общаться. Поэтому родители и учителя должны объяснить детям школьного возраста, в особенности, маленьким детям, как защищаться от вируса. Детей постоянно нужно контролировать, чтобы они не становились источником распространения инфекции».

Эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов сказал Trend, что в настоящее время число заражений в учебных заведениях составляет мизерную часть от общего числа заражений коронавирусом.

Он отметил, что в образовательных учреждениях необходимо уделять внимание соблюдению правил карантина и санитарно-гигиенических требований.

По его словам, если в школах будет расти статистика заражений, то должны осуществляться упреждающие меры.

Отметим, что из 625 394 учащихся I-IV классов родители 7 868 человек (1,26%) подписали документ о том, что отказываются от участия их детей в учебном процессе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)