Завтра в Баку до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 21-23, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром местами ожидается туман, ветер восточный.

Температура ночью 12-17, днем 21-26, в горах ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

15 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)