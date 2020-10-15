В Азербайджане подведены итоги конкурса по приему на вакантные места в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги конкурса по приему на вакантные места в резидентуру на базе основного (базового высшего) медицинского образования.

Как сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), по результатам семь человек получили право продолжить обучение в резидентуре.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ, а также отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel) СМС с "номером работы" на номер 7727.

В Центре отметили, что лица, поступившие в резидентуру должны пройти регистрацию, представив с 14:00 до 16:00 15 октября соответствующие документы в министерство здравоохранения Азербайджана по адресу: Баку, улица Миргасымова, 1-А.

Если кандидаты, принятые в резидентуру, не пройдут регистрацию в установленные сроки, то это будет расцениваться как отказ от учебы по соответствующей специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)