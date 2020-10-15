ГЭЦ Азербайджана планирует 8 ноября провести очередной экзамен TOEFL iBT

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) восьмого ноября планирует провести очередной экзамен TOEFL iBT, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Как говорится в сообщении, в экзамене TOEFL iBT, проведенном 14 октября, участвовали 13 человек.

Участники смогут узнать результаты экзамена на сайте ETS (Emissions Trading System) через шесть дней.

(Текст: Кямаля Сеидова.)