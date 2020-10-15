В Азербайджане было выявлено 530 новых случаев инфицирования коронавирусом - Оперштаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было выявлено 530 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 101 человек, скончались три человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 43 280 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 671, скончались 619 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 990 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 054 теста, в целом – 1 201 924 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)