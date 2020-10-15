Почему в Азербайджане растет число инфицированных COVID-19? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В последние дни фиксируется значительный рост в числе инфицированных коронавирусом в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, 15 октября число инфицированных достигло своего пика за последнее время - 530 человек.

Наши наблюдения в столице показывают, что расслабление и равнодушие среди граждан, несоблюдение требований особого карантинного режима, правил гигиены, неиспользование медицинских масок, несоблюдение социальной дистанции являются основными причинами повторного роста числа инфицированных.

К сожалению, среди населения возникла необоснованная расслабленность. Многие не соблюдают требования карантина на объектах торговли, общепита и в общественном транспорте.

Правила, которые следует соблюдать в рамках борьбы с коронавирусом, известны всем. В сложившейся ситуации необходимо, чтобы они вошли в привычку, стали нормой жизни.

Здоровье азербайджанского солдата на фронте также непосредственно зависит от нашей активной борьбы с коронавирусом в тылу.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с самых оживленных улиц Баку.

(Автор: Асиф Мехман. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)