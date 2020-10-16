Приостановлена работа заведений профобразования, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах полностью приостановлена работа 6 заведений профобразования – Губадлинская, Зангиланская, Шушинская профшколы и Агдамские профшколы №№ 1, 3 и 5, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по профессиональному образованию.

5 таких заведений временно переведены в другие регионы. Среди временно переведенных в другие регионы Кельбаджарская, Лачынская, Джабраильская профшкола и Физулинский государственный центр профобразования.

Отметим, что до оккупации в городе Джабраил функционировала Джабраильская профшкола.

4 октября 2020 года город Джабраил был освобожден от оккупации азербайджанской армией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )