В госструктурах Азербайджана число сотрудников уменьшается на 30% - Оперштаб

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему поручению Кабинета министров Азербайджана, до 30% сокращается количество работников государственных структур, другие сотрудники переходят на дистанционный режим работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Рекомендуется применять идентичные правила также для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)