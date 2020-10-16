За 2 недели закрытия школ число заражений может уменьшится - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Мы считаем, что за 2 недели закрытия школ число заражений коронавирусом может уменьшится.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказа министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в последние дни зарегистрированное число заражений стремительно растет: "В системе образования обучается около 2 миллионов человек. Посещение ими образовательных учреждений может способствовать росту числа заражений".

Амруллаев отметил, что в последние дни увеличилось число школ, закрывшихся в связи с коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)