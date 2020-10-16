Общество должно беречься от коронавируса, чтобы продолжать поддержку азербайджанской армии - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - На фронте работают врачи, которые оказывают помощь нашим солдатам.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

"Наши врачи всегда рядом с нашими солдатами", - сказала она.

Гараева отметила, что общество должно тщательно соблюдать все правила и беречься от коронавируса, чтобы продолжать поддержку азербайджанской армии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)