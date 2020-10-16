Министр образоваения Азербайджана о сроках оплаты за обучение студентов из малообеспеченных семей
БАКУ /Trend/ - Думаю, что к началу ноября плата за обучение 12000 студентов из малообеспеченных семей будет предоставлена университетам.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев сегодня на брифинге Оперштаба при Кабмине Азербайджана.
По его словам, планируется профинансировать расходы на обучение более 15 тысяч студентов.
(Текст: Жаля Гасымова)
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