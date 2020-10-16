До сегодняшнего дня в Азербайджане коронавирусом заразились 546 учащихся и 186 учителей - министр

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15 октября количество заразившихся коронавирусом учащихся составило 546, а учителей - 186.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр образования Эмин Амруллаев на брифинге Оперштаба при Кабмине Азербайджана.

(Текст: Жаля Гасымова)