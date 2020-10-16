В связи с ограничением интернета после 27 сентября были выбраны наиболее приемлемые платформы - Эмин Амруллаев

БАКУ / Trend/ - Замена 15 часов очных уроков в неделю телеуроками помогает нам достичь удовлетворительных результатов.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, во многих регионах есть проблемы с интернетом и использованием гаджетов учащимися: "После 27 сентября мы выбрали наиболее приемлемые платформы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)