В Азербайджане выявлено 509 новых случаев инфицирования коронавирусом - Оперштаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 509 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 129 человек, скончались два человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 43 789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 800, скончался 621 человек. Число активных больных коронавирусом - 3 368 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 878 теста, в целом – 1 209 802 теста.