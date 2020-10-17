Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным

БАКУ /Trend/ - В результате очередного армянского теракта, ракетного удара по Гяндже, ранены 52 человека.

Как сообщает в субботу Trend, некоторые раненые были доставлены на станции скорой помощи города Гянджа.

Получивший ранения житель Гянджи Аладдин Байрамов сказал, что около часа ночи, вдруг донесся звук ужасного взрыва: "Я получил ранения в области головы, затем был доставлен в больницу. Теперь чувствую себя нормально".

А другой раненый житель Гянджи Вагиф Алиев говорит, что все произошло в одно мгновение: "Второй этаж дома рухнул, я вышел наружу, ничего не было видно, все было красным. Я получил ранения в области головы, в руку и ногу".

Врач станции скорой помощи Махарет Керимов отметил, что примерно в час ночи около 30 человек были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

"В настоящее время под наблюдением находятся два человека. Одного из них готовят к операции, а состояние другого можно назвать удовлетворительным", - сказал Керимов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)