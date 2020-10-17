В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 103 человека, двое скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 44 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 903, скончались 623 человека. Число активных больных коронавирусом - 3 791 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 9 133, в целом – 1 218 935 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)