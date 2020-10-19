МВД Азербайджана призвало граждан к бдительности

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с объявленным режимом военного положения, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что в связи с объявленным в республике режимом военного положения граждане должны быть бдительны, соблюдать правила комендантского часа: "Они также не должны забывать об угрозе инфекции коронавируса, беречь свое здоровье. Серьезно установленные правила, своим примерным поведением мы поддержим работу государственных органов, ведущих борьбу с армянскими вооруженными силами. Давайте вместе служить победе над ВС Армении!"

(Текст: Кямаля Сеидова.)