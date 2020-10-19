В Баку самый высокий процент инфицирования COVID-19 по Азербайджану
БАКУ /Trend/ - Самый высокий процент инфицирования коронавирусом в Азербайджане приходится на долю города Баку - 55,9%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info
По Абшеронскому району этот показатель составил 14, 9%, низменным районам - 10,4%, в Гянджа-Газахском регионе - 6,5%, Лянкяране - 4,1%, Губа-Хачмазском регионе - 2,4%, Шеки-Загатальском - 2,3%, в Горном Ширване - 1,5%, Верхнем Карабахе - 1%.
По Нахчывану процент инфицирования составил 0,09%.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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