В Баку самый высокий процент инфицирования COVID-19 по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Самый высокий процент инфицирования коронавирусом в Азербайджане приходится на долю города Баку - 55,9%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info

По Абшеронскому району этот показатель составил 14, 9%, низменным районам - 10,4%, в Гянджа-Газахском регионе - 6,5%, Лянкяране - 4,1%, Губа-Хачмазском регионе - 2,4%, Шеки-Загатальском - 2,3%, в Горном Ширване - 1,5%, Верхнем Карабахе - 1%.

По Нахчывану процент инфицирования составил 0,09%.

(Текст: Кямаля Сеидова)