Иностранцы, пересекающие границу Азербайджана, должны соблюдать законодательство

БАКУ /Trend/ - В ходе расследований, проведенных Генеральной прокуратурой Азербайджана, установлено, что в последние дни члены различных террористических организаций, в том числе, иностранные граждане, незаконно пересекали государственную границу с Арменией без документов, прибывали на оккупированные территории Азербайджана, где использовались в качестве наемников против Вооруженных сил Азербайджана, а также в оккупационной войне, направленной на захват территорий Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру .

В целях предотвращения подобных случаев был подготовлен просветительский видеоролик на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках в связи с порядком прибытия иностранных граждан на территорию Азербайджана.

При пересечении государственной границы Азербайджана иностранные граждане обязаны соблюдать законодательство Азербайджанской Республики.

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(Текст: Кямаля Сеидова.)