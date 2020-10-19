В Азербайджане за сутки выявлен 331 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 107 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 331 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 107, скончались четыре человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 45 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 40 144 человека вылечились, 630 скончались, число активных больных - 4 521.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 4 612 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 232 636 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)