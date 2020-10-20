В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных учреждениях Азербайджана временно приостанавливается процесс электронного перевода учащихся.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, с учетом объявления дополнительных каникул во всех учебных заведениях Азербайджана до второго ноября 2020 года, согласно постановлению Кабмина "О дополнительных мерах в связи с деятельностью учебных заведений на территории Азербайджана в период особого режима карантина", процесс перевода учащихся из школы в школу временно приостанавливается.

Об активации электронного портала по переводу учащихся общественность будет проинформирована дополнительно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)