Уникальная кампания от Gazelli Group в поддержку нашей армии, пишущей новый DASTAN

Холдинг Gazelli Group, занимающий важное место в бизнес-секторе Азербайджана, отличился в плане поддержки нашей армии.

Патриотическая акция холдинга "Наша Армия пишет DASTAN!" вызвала большой интерес в социальных сетях ( https://www.facebook.com/watch/?v=357994778876457). Свою любовь, уважение и доверие к азербайджанскому солдату передали сотрудники различных структур Gazelli Group, каждый в своем стиле. Помимо этого, холдинг, с целью поддержки азербайджанской армии, отправил 2000 рюкзаков с вещами, полезными для солдат. Также было отмечено, что холдинг Gazelli Group полностью поддерживает позицию нашего государства и армии:

«Мы уверены, что азербайджанская армия под командованием Президента Ильхама Алиева одержит достойную победу над врагом, и наш славный флаг будет развеваться на нашей древней земле Карабаха. Наши соотечественники, которые почти 30 лет назад были вынуждены покинуть свои дома, скоро вернутся на свои земли. Мы верим в победу и полагаемся на нашу армию! »- добавил представитель Gazelli Group.