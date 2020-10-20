В январе-сентябре свыше 160 тыс. лиц в Азербайджане получили номер социального страхования

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев 2020 года 163 тысячи человек автоматически получили номер социального страхования (SSN) и открыли индивидуальный счет в электронном виде.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в системе учета был сформированы личные счета лиц, и они получили возможность накапливать пенсионный капитал на своем личном счете для будущего социального обеспечения.

Автоматическое открытие номера социального страхования (SSN) для сотрудников, впервые заключивших трудовой договор, является одной из проактивных услуг министерства. Данная услуга предоставляется гражданину при регистрации уведомления о трудовом договоре в режиме реального времени без надобности обращения в какие-либо структуры.

(Текст: Турал Гараджаев)