Запущен проект "Письмо солдату онлайн" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона министерства обороны с целью еще большего повышения боевого духа военнослужащих.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в рамках этих мероприятий с большим энтузиазмом продолжается проект "Письмо солдату". Письма, адресованные личному составу ВС гражданами Азербайджана, с чувством радости встречаются военнослужащими. Они выражают благодарность всем, кто принимает участие в акции в поддержку азербайджанской армии.

Письма круглосуточно доставляются агитационно-пропагандистской группой солдатам, сражающимся за освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель. Кроме того, запущен проект "Письмо солдату онлайн".

Для участия в нем можно посетить сайт www.veten-ugrunda.az и написать онлайн-письмо.

Прямая ссылка для перехода - http://veten-ugrunda.az/haqqimizda/679-sgr-online-mktub-yaz.html