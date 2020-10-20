Военнослужащие, внесшие вклад в победы Азербайджанской армии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Боевые действия, проводимые славной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Ознакомимся с нашими военнослужащими, внесшими вклад в победы Азербайджанской армии!!!
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