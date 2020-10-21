Вакцинация от гриппа в Азербайджане не уменьшит случаев заражения COVİD - TƏBİB

БАКУ / Trend/ - Вакцинация от гриппа в Азербайджане не уменьшит случаев заражения COVİD.

Об этом в среду сказал Trend замдиректора НИИ профилактики, председатель Научного комитета TƏBİB, профессор Акиф Гурбанов.

Гурбанов добавил, что вакцинация просто снизит вероятность одновременного заражения COVİD и гриппом: "Вакцинация проводится для того, чтобы во время заражения гриппом COVİD не вызывал обострений. Вакцинация в определенной степени поможет в этом. Однако, вакцинация от гриппа не оказывает непосредственного влияния на то, чтобы защититься от COVİD".

Отметим, что с 12 октября, в осенне-зимний период 2020-2021 года начались профилактические и антиэпидемические меры против гриппа и ОРВИ, а также меры по вакцинации для усиление эпидемиологического мониторинга над инфекцией.

Меры вакцинации проводятся для медработников - врачебного и среднего медперсонала, для детей старше 6 лет с хроническими заболеваниями дыхательной системы, людей среднего и пожилого возраста. Меры по вакцинации будут осуществляться в течение одного месяца.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)