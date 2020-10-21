Студенты Бакинской высшей школы нефти перечислили свои стипендии в Фонд помощи Вооруженным силам

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) перечислили свои стипендии в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для оказания поддержки азербайджанской армии, воюющей за территориальную целостность нашей страны.

Так, студент кафедры «Информационная безопасность» Эйюб Исмаил, студентки кафедры «Нефтегазовая инженерия» Гулистан Керимова и Рахима Аббасова, магистрантка кафедры «Информация и управление в технических системах» Пакиза Пашаева пожертвовали Фонду свои стипендии за этот месяц.

Следует отметить, что студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти в настоящее время активно участвуют в информационной войне против армянской лжи и дезинформации. Они через платформы социальных сетей доносят правду о реалиях карабахского конфликта до мирового сообщества. Особую эффективность в этом направлении проявили студенты кафедры «Информационная безопасность».