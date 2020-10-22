Если так пойдет и дальше, результаты будут неутешительными - глава рабочей группы TƏBİB (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как было отмечено раньше, число заражений растет, что мы видим из последних цифр. К сожалению, они будут расти и расслабляться не стоит. И если так пойдет и дальше, то результаты будут неутешительными.

Об этом в эфире телеканала REAL TV сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что неудачи в тылу могут создать трудности для передовой, число заражений может сказаться и на офицерском составе, привести к тому, что в больницах не будет хватать врачей и коек. Поэтому нужно стараться, чтобы наши офицеры не подхватили коронавирус».

По его словам, неоднократно говорилось о том, что после послаблений может увеличится рост числа заражений: «Необходимо придерживаться простых правил - избегать контактов, не ходить домой друг к другу, если в этом нет необходимости, обязательно пользоваться масками в закрытых помещениях»

Он подчеркнул, что сейчас мы переживаем критические дни: «Закрытия школ и метро может быть недостаточно. Думаю, нужен серьезный контроль. В европейских странах принимаются серьезные меры. Если так пойдет и дальше, то может быть введен ужесточенный карантинный режим.

В заключении он добавил, что Азербайджан освобождает оккупированные территории, ведя боевые действия на своей территории: «Нам нужны будут врачи, мы в ответе за наших военнослужащих».

Отметим, что 21 октября в Азербайджане было выявлено еще 714 случаев заражения коронавирусом, 176 человек вылечились, 7 человек скончались.

(Текст: Кямаля Сеидова.)