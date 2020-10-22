В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, вылечился 171 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, 6 человек скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались, число активных больных – 6 151. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 457 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за прошедший период проведено 1 260 193 тестов. (Текст: Кямаля Сеидова.)