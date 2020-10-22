Молодежь в Азербайджане думает, что перенесет болезнь в легкой форме - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Мы знали, что в осенние и зимние месяцы ожидается рост числа заражений. Однако еще не похолодало, поэтому мы не можем считать это причиной наблюдающегося роста. Видимо есть и другие причины, возможно люди расслабились ввиду небольшого числа инфицированных в сентябре. Однако, мы должны знать, что нас ожидает еще больший рост числа инфицированных.

Об этом в интервью Азербайджанскому Телевидению сказала глава департамента Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что Оперативный штаб с конца февраля начал составлять специальные планы. Во многих районах построены больницы модульного типа.

"У нас есть достаточный запас коечного фонда, мы использовали его частично. Мы также заинтересованы в том, чтобы медики были готовы оказать помощь военнослужащим. В большинстве региональных больниц растет число инфицированных из числа медперсонала. Основные проблемы связаны с тяжело больными, пожилыми людьми, страдающими от хронических болезней. Поскольку для них требуется койко-место не в обычном стационаре, а в отделении интенсивной терапии. Это означает, что такой пациент должен лечиться там как минимум две недели. Это серьезная проблема", - сказала Ягут Гараева.

Она отметила, что государством построено достаточное количество модульных больниц, закуплено достаточное число аппаратов ИВЛ.

"Однако есть ресурс, который невозможно купить и доставить - это медработники. Чтобы стать реаниматологом, пульмонологом требуются годы. Поэтому все должны быть внимательными и соблюдать правила. В настоящее время в реанимационных отделениях находится 209 пациентов, из них 18 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность. У нас нет проблем в связи с койко-местами в стационаре, за пациентами здесь могут ухаживать любые врачи. Но пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, должен наблюдать только реаниматолог. В частности, я хочу обратиться к нашей молодежи. Они думают, что перенесут болезнь в легкой форме. Но у каждого дома есть пожилые люди. Поэтому молодежь должна ответственно относиться к этому вопросу. Призываю всех, кто хочет поддержать нашу армию, присоединиться к борьбе с COVID. Поскольку мы вынуждены распределять ресурсы в разных направлениях", - подчеркнула Ягут Гараева.

Глава департаментам TƏBİB также затронула вопрос в связи с проводимыми тестами по выявлению коронавируса.

"В феврале у нас было мало лабораторий, в которых проводились эти тесты. Но на сегодня в регионах при TƏBİB открылось множество лабораторий. Теперь мы ежесуточно можем провести свыше девяти тысячи тестов, хотя потенциал позволяет проводить и больше. Если будет проводиться больше тестов, то и число инфицированных может увеличиться. нельзя забывать, что даже если у человека с коронавирусом болезнь протекает без симптомов, она представляет угрозу для других. При обнаружении мы изолируем этих лиц, что является важным шагом в предотвращении распространения вируса", - добавила Ягут Гараева.

(Текст: Турал Гараджаев)