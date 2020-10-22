Соблюдают ли правила карантина жители Баку? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане наблюдается большой рост числа заражений коронавирусом.

Корреспондент Trend провел наблюдения на центральных улицах Баку, и как показали наблюдения, правила карантина соблюдают отнюдь не все, очевидно, что на фоне происходящего реальность COVİD-19 забыта.

Еще раз призываем граждан соблюдать правила карантинного режима, пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию.

В ответ на успешные операции азербайджанской армии каждый должен выполнять возложенные на него обязанности, делать все возможное, чтобы угроза COVİD-19 не передалась армии.

Отметим, что по состоянию на 22 октября, в Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, 6 человек скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались, число активных больных – 6 151.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)