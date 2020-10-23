В случае увеличения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек - эксперт

БАКУ /Trend/ - По мере увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией отмечается, что люди по-прежнему равнодушны к вирусу, но это безразличие может очень дорого им обойтись.

Об этом в пятницу сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, в последние дни число инфицированных увеличилось, а после 15 октября этот рост стал более заметен, так количество заражений в стране превысило 500 человек в сутки.

Абдиева отметила, что только 19 октября в стране был зарегистрирован 331 новый случай заражения. В течение последних двух дней количество инфицированных бьет антирекорд. Так, 20 октября число инфицированных составило 584, 21 октября - 714, а 22 октября - рекордных 825 человек.

"Это наивысший показатель за все время пандемии в Азербайджане. Как видно, ситуация меняется с каждым днем. В случае продолжения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек в сутки. Считаю, что это уже серьезный сигнал тревоги. Люди должны осознать, что мы можем выйти из этой ситуации, так же как и попали в нее. Для этого каждый должен проявить ответственность, соблюдать санитарно-гигиенические правила, социальную дистанцию. В противном случаем тяжелые последствия сложившейся ситуации придется пережить всем нам", - добавила Язгуль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)