В Баку будет проведена очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - С учетом роста в последние дни случаев заражения коронавирусом, 24 и 25 октября на главных улицах, проспектах и дорогах Баку будут проведены очередные усиленные дезинфекционные работы специальными химическими веществами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные службы столицы.

"В связи с определенной токсичностью дезинфекционных средств просим жителей не выходить в указанные даты из дома без особой надобности", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)