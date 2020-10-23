Обстановка в Гяндже нормальная, все занимаются обыденными делами - ИВ

БАКУ /Trend/ - Ситуация в городе Гянджа, где с 27 сентября вооруженные силы Армении совершили пять терактов, стабильна.

Об этом в пятницу сказали Trend в исполнительной власти Гянджи. Было отмечено, что обстановка в городе нормальная, все занимаются обыденными делами.

"Хотя население неоднократно подверглось агрессии Армении, оно по-прежнему верит в азербайджанскую армию. Население понимает, что Армения нацелена на мирных жителей, потому что проиграла на поле боя, и теперь пытается воздействовать на Азербайджан посредством терроризма. Но гянджинцы всегда рядом с Верховным Главнокомандующим, азербайджанской армией. Мы верим, что наши земли скоро будут полностью освобождены от оккупации и наша территориальная целостность будет восстановлена. На данный момент среди населения наблюдается высокий боевой настрой, все верят в скорейшую победу армии Азербайджана", - сказали в ИВ города Гянджи.

Также было отмечено, что деятельность во всех сферах продолжается в городе в нормальном режиме, в том числе работает общественный транспорт, никто не покидает свой дом, не переезжает.

"Лица, чьи дома были разрушены в результате ракетных обстрелов армян, члены семей погибших в результате терактов находятся в центре внимания городских властей. Они размещены во временных убежищах и регулярно навещаются, соответствующие структуры интересуются их проблемами", - добавили в ИВ.

Напомним, что с 27 сентября Армения подвергла ракетному обстрелу Гянджу пять раз. Благодаря принятым армией Азербайджана мерам две попытки армянской стороны остались безуспешными.

В результате военных преступлений, совершенных Арменией в Гяндже, скончались 25 гражданских лиц, свыше 120 человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии армянской агрессии в городе полностью разрушены несколько многоэтажных зданий, сотням гражданским объектам, историческим памятникам местного и государственного значения, религиозным храмам, объектам культуры, а также учебным заведениям нанесен значительный ущерб.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)